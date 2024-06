Empresário mata esposa com 17 facadas em Santana de Parnaíba: “Fui traído, por isso matei”

Após o crime, Dadie Barbosa tentou fugir pelas escadas, com a faca na mão, mas foi capturado por guardas civis municipais

Foto: Reprodução / Redes Sociais

O empresário Dadie Barbosa Alves, de 39 anos, matou a esposa Carla de Oliveira Vieira, de 29 anos, com pelo menos 17 facadas, na noite dessa quarta-feira (19), em Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo. Ele foi preso em flagrante por feminicídio.

A prisão ocorreu no apartamento onde o casal morava, minutos após Carla ser levada às pressas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Fazendinha, onde morreu. Após o crime, Dadie tentou fugir pelas escadas, com a faca na mão, mas foi capturado por guardas civis municipais.teria afirmado o empresário, enquanto era algemado.O homem foi conduzido à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Barueri, e afirmou que era casado com Carla há 9 anos e que tinham uma filha de 4 anos de idade.Ele se negou a prestar depoimento sobre o crime, acrescentando que iria se manifestar somente à Justiça.