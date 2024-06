Eleições 2024: número de eleitores de 16 e 17 anos cresce 46% em Cotia

Ainda que não sejam obrigados a participar das eleições, o número de jovens cotianos que possuem 16 e 17 anos e já fizeram o seu título eleitoral voltou a crescer em 2024, em relação a 2020.

De acordo com os dados compilados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Cotia possui 2.008 eleitores nessa faixa etária, um aumento de 46% em relação aos jovens que estavam aptos a votar na última eleição municipal.Os dados são do dia 8 de maio — prazo limite para emissão de novos títulos em função do fechamento do cadastro eleitoral.Segundo o TSE, são 651 jovens de 16 anos e 1.357 de 17 que estão aptos a votarem nas eleições municipais deste ano em Cotia.