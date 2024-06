Acidente entre carro e moto deixa duas pessoas mortas na Raposo Tavares

Caso ocorreu em São Roque

Foto: Artesp

Duas pessoas morreram em um acidente entre uma moto e um carro, na Rodovia Raposo Tavares (SP-270), em São Roque, na noite de sábado (1º).

De acordo com reportagem do G1, o carro seguia no sentido leste e a moto no sentido oeste, por volta de 23h. Em determinado momento, na altura do quilômetro 51, a moto tentou fazer uma ultrapassagem e bateu de frente com o carro. Com o impacto, o carro tombou na pista.O piloto e o garupa da moto morreram no local. Outras duas pessoas que estavam no carro sofreram ferimentos leves e foram encaminhadas ao pronto-socorro.Todas as faixas e o acostamento foram interditados durante o resgate às vítimas, sendo liberados por volta de 3h deste domingo (2).