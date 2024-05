SP lança guia turístico com 66 cidades que têm estátuas de Cristo; veja quais são

Material foi produzido após levantamento feito pela Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo em 2023

Cristo da cidade de Sertãozinho, interior de SP. Foto: Divulgação

A Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP) lançou um guia com imagens do Cristo no estado. O material foi produzido após levantamento feito pela pasta em 2023, que identificou 66 estátuas nos municípios paulistas.





O guia do Cristo em São Paulo reúne os monumentos que refletem a influência cultural e religiosa na região. Enquanto o Cristo Redentor é um ícone mundialmente conhecido, as representações do Cristo em São Paulo mostram a devoção e a identidade católica predominante no estado.





Em São Paulo, as estátuas não apenas adornam paisagens urbanas e naturais, mas também servem como pontos de encontro, reflexão e contemplação para os habitantes locais e visitantes.





O Santuário Nacional de Aparecida, em Aparecida, o Templo de Salomão e a Marcha para Jesus correspondem a mais de 10 milhões de visitantes. A Marcha foi incluída no Guinness Book como uma das maiores do mundo. No Rio, anualmente, cerca de 2,5 milhões de visitantes conhecem o monumento, de acordo com dados da administração.





O Guia com imagens do Cristo





Uma das estátuas mais imponentes é o Cristo de Sertãozinho, localizado no Morro do Vanzela, uma antiga pedreira na entrada da cidade. Com impressionantes 57 metros de altura, somado ao pedestal, é um dos maiores monumentos do Cristo do país.





Em Garça, o monumento com aproximadamente 20 metros de altura leva a assinatura do artista plástico Adélio Sarro. A estátua foi uma doação da Família de Antônio Marangão para o município.





Outra estátua que integra a lista é a de Peruíbe, com seus mais de 20 metros de altura, que está instalada em um morro às margens da Rodovia Anhanguera. Lugar excelente para observação de pássaros, passeios com a família, caminhada e contemplação do céu noturno, além do melhor pôr do sol da cidade.