Polícia de Vargem Grande prende pastor acusado de estuprar sobrinhas

Segundo as investigações, o pastor praticava abusos sexuais há mais de 30 anos

Foto: Portal Metrópoles

A Polícia Civil de Vargem Grande Paulista prendeu, nesta quinta-feira (16), um pastor evangélico acusado de estuprar mulheres jovens, incluindo três sobrinhas. O religioso foi preso em sua residência, no bairro Jardim São Marcos. O pedido de prisão foi determinado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP).





Segundo as investigações, o pastor praticava abusos sexuais há mais de 30 anos. Uma das supostas vítimas, sobrinha dele, atualmente com 41 anos, disse à polícia que foi estuprada pelo religioso quando tinha 8 anos de idade.





No núcleo familiar, até o momento, a Polícia Civil identificou três vítimas que afirmam ter sido estupradas pelo pastor e uma que teria sido alvo de uma tentativa de abuso sexual. Com exceção da mulher de 41 anos, as outras vítimas são adolescentes, sobrinhas dele, com idades entre 14 e 16 anos.





Ainda segundo as investigações, além delas, há diversas vítimas que ainda não foram identificadas.





Com informações do portal Metrópoles