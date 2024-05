Mulher tem celular furtado ao pedir ajuda para desconhecido

Homem aproveitou da vulnerabilidade da vítima para cometer o crime

Foto: Polícia Militar

Uma mulher pediu ajuda a um homem que passava pela sua rua para que pudesse colocar seu irmão, que havia chegado em casa embriagado, para dentro da residência.

O caso ocorreu em Osasco, na noite dessa quinta-feira (30).O homem a ajudou e instantes depois retornou dizendo que havia esquecido suas chaves. A mulher abriu o portão para que ele entrasse e procurasse os objetos, porém, neste momento, ele furtou o celular que estava na mão dela e correu.A Polícia Militar foi acionada via 190 e as características do criminoso foram passadas as equipes. Ele foi abordado e logo a vítima chegou ao local afirmando que ele era a pessoa que havia a furtado.Nada de ilícito foi encontrado com o homem, mas pessoas que estavam próximas afirmaram que ele estava sentado ao lado de um veículo e logo o aparelho celular foi encontrado embaixo do carro.O homem confessou o crime e foi encaminhado ao, assim como a vítima que depois foi apoiada pela equipe para retornar até sua residência.