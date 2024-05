Motorista flagra homem pegando rabeira em caminhão de patins na Estrada da Roselândia

Flagrante foi feito nessa quinta-feira (2); veja o vídeo

Imagem: Reprodução / Cotia e Cia

Uma motorista flagrou, nessa quinta-feira (2), um homem pegando rabeira em um caminhão de patins na estrada da Roselândia, divisa de Cotia com Itapevi.





Em vídeo enviado ao Cotia e Cia, é possível ver um homem, com uma mochila nas costas, na traseira de um caminhão em meio ao trânsito.





A prática da rabeira é ilegal, contudo, não é considerada crime pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB).





Determinações do Código Penal e do CTB, voltadas à segurança do trânsito, enquadram o ato de ‘pegar carona’ em veículos automotores uma ilegalidade.





VEJA O VÍDEO ABAIXO: