Joelma, Xamã, Raça Negra e mais: veja a programação da Virada Cultural 2024 em SP

Evento ocorre entre os dias 18 e 19 de maio

Joelma é uma das atrações confirmadas. Foto: Reprodução

A Virada Cultural 2024 de São Paulo terá 22 palcos espalhados pela cidade, o mesmo da edição do ano passado. O evento ocorre entre os dias 18 e 19 de maio.





Com o tema “Virada do Pertencimento”, serão montados 12 espaços em diversas regiões da cidade, a maioria deles com dois palcos.





Confira as atrações já confirmadas:

Palco Anhangabaú:





Dia 18:





17h - Léo Santana





20h - Joelma









Palco São João





Dia 18:





18h30 - Àttooxxá e Karol Conká





Dia 19:





0h30 - Kannario + Baile da DZ7





3h30 - Deekapz e Mu540





14h - Cassiane





Palco Parelheiros





Dia 18





17h - Banda Mel





19h - Planta e Raiz





21h - Veigh





Dia 19





11h - Duo Badulaque





13h - Eliezer de Tarsis





17h - Raça Negra





Palco Campo Limpo





Dia 18





19h - Elba Ramalho





Dia 19





13h - Trupe Trupé





Palco Rio Diniz





Dia 18





20h - Marcelo e Rayane





Dia 19





10h - Território do Brincar





16h - Arlindinho





Palco Capela do Socorro





Dia 18





17h - Roberta Miranda





Dia 19





13h - Circo Spacial - Uma Parada Mágica





17h - Solange Almeida





Palco Guarapiranga





Dia 18





18h - Billy SP





20h - Ilê Ayê





Dia 19





10h - Circo Spacial - Uma Parada Mágica





14h - Ton Carfi





Palco Heliópolis





Dia 18





19h - Francy





21h - Júnior Vianna





Dia 19





17h - Silvanno Salles





Palco Rio Ipiranga





18h - Caio Costta





20h - Maneva





Dia 19





14h - Thalles Roberto





Palco M'Boi Mirim





Dia 18





17h - MC Davi





19h - Paula Matos





Dia 19





13h - Sainha de Chita





15h - Kemilly Santos





Palco Itaquera





Dia 18





17h - Major RD





19h - Vulgo FK





Palco São Miguel





Dia 18





17h - MC Paiva





19h - Toni Garrido





Dia 19





15h - Geraldo Azevedo





Palco Itaquera





Dia 18





18h - Maskavo





20h - Marcos e Belluti





Dia 19





14h - Padre Alessandro Campos





Palco Butantã





Dia 18





18h - Baile do Simonal e Leo Maia





Dia 19





13h - Queen Live Kids





15h - Eli Soares





17h - Rastapé





19h - Maria Rita





Palco Pirajussara





Dia 18





18h - Lia de Itamaracá e Natasha Falcão





20h - Brisa Flow





Dia 19





10h - Território do Brincar





14h - Victin





Palco Freguesia do Ó





Dia 18





17h - Edi Rock





19h - Marvilla





Dia 19





13h - Banda Fera Nenem





15h - Nicoli Francini





Palco Rio Piatã





Dia 18





18h - Marquinho Sensação





Dia 19





14h - Sarah Beatriz





16h - Sandra de Sá





Palco Parada Inglesa





Dia 18





19h - Xamã





Dia 19





13h - Abrakbça





15h - Bruninho e Davi





Palco Cidade Tiradentes





Dia 18





17h - Vou Pro Sereno





21h - Cortejo Afro





Dia 19





11h - Marcados





12h - Funk SPzinho





13h - Maria Cecília & Rodolfo





15h - Dexter e Salgadinho





17h - Psirico





19h - MC Hariel