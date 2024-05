Homem que matou 2 policiais civis em Cotia é condenado a 24 anos de prisão

Réu era informante dos policiais e armou um encontro com eles na Estrada do Tabuleiro Verde, bairro do Tijuco Preto

A Justiça condenou a 24 anos em regime fechado um homem que matou dois policiais civis em Cotia.





O Júri aconteceu na última quinta-feira (2) e, na mesma data, foi expedido o mandado de prisão.





O crime aconteceu em agosto de 2007.





Na denúncia, segundo o promotor de Justiça Alexandre Pereira, o réu era informante dos policiais e armou um encontro com eles na Estrada do Tabuleiro Verde, bairro do Tijuco Preto.





Dentro do veículo com os dois homens, o criminoso sacou a arma de um deles e atirou contra ambos, deixando o local na posse não só dos armamentos, mas também dos coletes e celulares das vítimas.





Fixada após atuação em Plenário do promotor Felipe Bragantini de Lima, a sentença reconheceu a prática de homicídio com a qualificadora do uso de recurso que impossibilitou a defesa dos agentes de segurança.