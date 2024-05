Cotia recebe ‘Marcha para Jesus’ neste sábado (4) com diversas atrações

Veja a programação

Foto: Divulgação

A Abraple (Associação Brasileira de Pastores e Líderes Evangélicos) realiza, neste sábado (4), a 25ª edição da marcha para Jesus de Cotia.





A concentração será no Complexo Esportivo do Atalaia, localizado na Estr. Morro Grande (atrás da UPA do Atalaia). A partir das 13h os participantes seguirão em direção à Prefeitura, onde acontecerão diversos shows.





Entre as atrações confirmadas estão: Johan Toet, DJ MP7, Rodrigo Luzap, Sarah Farias, Maurizélia, Ministério JC, Thais Grupo Shekinah, Filhos Sóbrios, Brothers of Faith, Cantor Jesse, Atalaia de Cristo, Levita Soul, Juliana Alves, Manoel e Ákila, Danyel Gerison, Layla e Thiago e MC DJ Loi.





Serviço:





‘Marcha para Jesus de Cotia 2024’





Data: 4 de maio de 2024





Concentração: Campo do Atalaia - Estr. Morro Grande, Jardim Isis (atrás da UPA do Atalaia)





Saída da Marcha: às 13h – sentido recinto em frente à Prefeitura (Av. Prof. Manoel José Pedroso, 1347, Jd. Nomura)





Gratuito





Aberto ao público