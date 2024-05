Corpo de homem é encontrado dentro de saco em estrada de Caucaia do Alto

Cadáver estava em estado de decomposição

Caso ocorreu no bairro da Campininha. Foto: Google Maps

Um corpo do sexo masculino foi encontrado dentro de um saco preto na Estrada Santana, no bairro da Campininha, em Caucaia do Alto. O caso ocorreu na tarde dessa quarta-feira (29). As informações são do jornal Cotia Agora.

Segundo o jornal, dois homens estavam fazendo a limpeza e capinagem de um terreno, quando encontraram o cadáver, já em estado de decomposição.foi acionada e compareceu no local.O corpo foi levado para oA Polícia Civil investiga o caso e busca pistas para identificar o corpo, que estava sem nenhum documento.