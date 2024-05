Com show de Ivan Lins, São Roque divulga programação do Festival de Jazz 2024

Evento será gratuito e aberto ao público de todas as idades

Cantor e compositor Ivan Lins. Foto: Rodrigo Simas

Entre os dias 17 e 26 de maio, São Roque realizará a 3ª edição do Festival de Jazz na cidade.





O coração do festival continuará pulsando na Brasital, que volta a ser o principal local do evento.





Além disso, o Festival de Jazz 2024 expande seus horizontes e traz eventos para outros pontos da cidade, como a Praça da Matriz, Praça da República e o Sítio Santo Antônio.





O destaque da primeira semana do festival fica por conta da apresentação de um ícone da música brasileira: Ivan Lins.





O cantor, pianista e compositor brasileiro se apresentará na Brasital na noite do dia 18 de maio, trazendo ao palco do salão Darcy Penteado seu repertório já consagrado e construído ao longo de 50 anos de carreira.





Além disso o evento também contará com a presença de artistas locais e regionais, além de nomes internacionais, como o saxofonista argentino Rodrigo Dominguez (que se apresenta com seu trio no dia 25) e os integrantes da Orquestra Mundana Refugi, formada por músicos brasileiros e refugiados de países como Palestina, Congo, Síria, Irã, dentre outras nacionalidades .





A programação traz, também, outros grandes nomes da música brasileira, como Badi Assad, Jaques Morelenbaum, Mestrinho, Banda Black Rio, dentre outros.





Assim como nas edições anteriores, todas as apresentações musicais serão gratuitas e abertas ao público de todas as idades.