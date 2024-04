César Menotti e Fabiano se apresentam em Caucaia do Alto neste domingo (21)

Show será o encerramento da Romaria de Caucaia do Alto a Pirapora do Bom Jesus.

Foto: Rudney Oliveira

A dupla sertaneja César Menotti e Fabiano fará show gratuito na noite deste domingo (21), em Caucaia do Alto, distrito de Cotia no encerramento da romaria de Caucaia do Alto a Bom Jesus de Pirapora que acontece neste fim de semana.

A apresentação acontecerá em frente ao terminal rodoviário a partir das 20h. Nesta manhã há movimentação intensa da equipe técnica na dupla para deixar tudo preparado para o show.





A romaria tem a chegada prevista para 16h30 com as bênçãos do pároco Padre José Maria Falco e do vigário Padre Luiz Gonzaga.Desde de 2014, a Romaria é Patrimônio Cultural Imaterial de Cotia, e, a cada nova edição, arrasta milhares de devotos que seguem a peregrinação a pé, de bicicleta, de máquina agrícola, de ônibus, de jipe e de moto. A Romaria de Caucaia a Pirapora é realizada pela Diocese de Osasco e conta com o apoio da Prefeitura de Cotia.