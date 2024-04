Rodoanel terá faixas interditadas para obras no trecho entre Cotia e Embu das Artes

Interdição para as obras de reparo em pavimento no interior do túnel 3 acontece a partir das 22h desta sexta-feira (05)



Foto: CCR ViaOeste / Divulgação

O Rodoanel Mário Covas terá as faixas da direita (3 e 4) da pista externa interditadas entre os quilômetros 27 e 29, entre as cidades de Cotia e Embu das Artes.





A interdição para as obras de reparo em pavimento no interior do túnel 3 acontece a partir das 22h desta sexta-feira (05) com previsão de término até às 18h de domingo (07).





A CCR ViaOeste orienta que os motoristas fiquem atentos aos locais onde estão sendo realizadas as obras e respeitem a sinalização que foi implantada.