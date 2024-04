“O boxe me salvou da depressão” | Corpo-Mente

Professora Amanda Zapata narra como enfrentou a luta mais difícil de sua vida; veja

A atleta e professora de boxe, Amanda Zapata. Foto: Reprodução

A atleta e professora Amanda Zapata, 29, já subiu no ringue por diversas vezes e enfrentou difíceis adversárias no boxe.





No entanto, teve uma luta, em específico, que foi a mais dura de toda a sua vida e não foi em cima do ringue, e sim, dento de si mesma: a luta contra a depressão.





“Chegou um momento em que me vi sozinha, no fundo do poço mesmo. E quando você está no fundo do poço, você não sabe como sair”, declarou Amanda ao podcast Corpo-Mente.





E um dos sintomas mais ferozes da depressão foi a insônia. A atleta narra que, para pegar no sono, era só na base da bebida alcoólica. “O risco de me tornar dependente [de álcool] foi muito grande, porque tenho históricos familiares já”.





O primeiro passo para lutar contra o problema de saúde mental foi a terapia. Depois, Amanda diz que encontrou no boxe seu motivador na batalha contra a doença. “Eu busquei o boxe. Por isso, eu falo que o boxe salvou minha vida. Porque ali a minha vida começou a estabilizar. Meu mental começou a estabilizar e, consequentemente, a terapia começou a fluir”.





Veja abaixo a fala completa da atleta ao podcast Corpo-Mente: