Homem mata a esposa estrangulada e é preso na casa de parentes em Carapicuíba

Feminicídio aconteceu no interior de São Paulo

Imagem ilustrativa

Um homem, de 39 anos, foi preso neste domingo (14) em Carapicuíba após ter matado a esposa, de 35 anos, estrangulada em Campinas, no interior de São Paulo. Ele foi encontrado pela polícia na casa de parentes.





A vítima, identificada como Tatiane Aparecida Mendes Dias, foi encontrada em casa com sinais de estrangulamento no início da manhã.





Segundo a polícia, um irmão da vítima informou que ele estava em um bar durante a madrugada e a vítima foi até o local para buscar as chaves da casa. O homem teria ficado no estabelecimento até as 2h e voltado para a residência.





A Polícia Militar teve que usar a casa vizinha para acessar o imóvel. Os policiais foram informados por um desconhecido que, por volta de 4h30, ele teria pedido carona para Carapicuíba e admitido que matou a esposa.





Como o desconhecido não deu carona, a suspeita é que o homem usou a moto da esposa para viajar para a casa dos parentes.





Já em Carapicuíba, policiais militares foram chamados após um homem relatar que o sobrinho dele chegou em casa contando que tinha feito “besteira” e matado a esposa.





Os policiais foram ao imóvel e o encontraram “transtornado e agitado”. Ele admitiu, segundo a PM, que cometeu o crime. Com isso, foi levado para a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) em Barueri.





O caso foi registrado como feminicídio na 2ª Delegacia Seccional de Campinas.





Com informações da CBN Campinas