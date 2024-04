Hamburgueria premiada como a “melhor de SP” terá unidade na Granja Viana

Inauguração está prevista para o 2º semestre deste ano

Foto: Divulgação

A famosa hamburgueria Madero chega ao Shopping Granja Vianna, em Cotia, com inauguração prevista para o início do segundo semestre deste ano. A informação foi divulgada nessa quarta-feira (10).





Em 2023, de acordo o Datafolha, o Madero foi considerado pelos paulistanos o melhor restaurante na categoria Hamburgueria pela terceira vez.





“O Madero é uma das marcas mais pedidas entre os nossos clientes e é com muito orgulho que anunciamos a chegada do restaurante em nosso shopping center. Além dos famosos sanduíches, os apaixonados pela hamburgueria ganham um ambiente sofisticado e confortável para os encontros com a turma e com a família. Aguardem”, diz Natália Zerbini, gerente de Marketing do Shopping Granja Vianna.





SOBRE O MADERO





A rede, criada em 2005 em Curitiba pelo Chef Junior Durski, nasceu com o objetivo de “servir comida de verdade”, com ingredientes frescos, naturais e sem uso de agrotóxicos.





Hoje, são mais de 270 unidades distribuídas em 18 estados do país, como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná e Ceará.





Além disso, o Grupo Madero ostenta o título de empresa de alimentação fora do lar com o maior número de certificados LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) da América Latina.





A renomada certificação global avalia ações de preservação e cuidado com o meio ambiente com diferentes critérios, como consumo de energia, materiais utilizados na produção e eficiência no uso da água.