Grupo realiza carreata de conscientização sobre o autismo neste domingo (7) em Cotia

Foto: Divulgação

O grupo TEA - Amor que nos Movimenta realizará, neste domingo (7), a segunda carreata em conscientização ao Dia Mundial do Autismo, celebrado na última terça, dia 2 de abril.





A mobilização acontecerá às 9h na Prefeitura de Cotia com destino ao km 39 da rodovia Raposo Tavares, em Caucaia do Alto.





Segundo o movimento, que é formado por mães, pais e apoiadores da causa, o objetivo do evento é chamar a atenção para o autismo para que as pessoas vejam e despertem a curiosidade em busca de mais informações.





"Sabemos que nossa população, apesar de nossos esforços, é carente de informações, e por muitas vezes, acabamos passando por situações constrangedoras por falta de conhecimento, ou até mesmo pelo próprio preconceito. Então, a fim de levar informação, vamos fazer a conscientização e buscar o respeito", explica o movimento.





O evento contará com praça de alimentação, espaço kids com brinquedos infláveis gratuito para as crianças, além de barraca de pintura de rosto e muita diversão.





SERVIÇO





2ª Carreata do Mês da Conscientização do Autismo





Saída às 9h da Prefeitura de Cotia com destino ao km 39 da Raposo Tavares





Evento gratuito





AQUI Mais informações