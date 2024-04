Granja Viana recebe 3ª Caminhada Inclusiva neste sábado (27); veja a programação

Atividade é gratuita e aberta ao público

Foto: Juliano Barbosa





O Parque Teresa Maia, na Granja Viana, recebe, neste sábado (27), a terceira edição da Caminha Inclusiva. O evento, organizado pelo Instituto AME e pela Clínica Viver, promove a inclusão e a diversão para pessoas de todas as idades e habilidades.





A atividade é aberta ao público e gratuita. É recomendado que os participantes venham vestidos da cor laranja.





O evento engloba uma programação especial [veja abaixo] e diversas atrações e atividades, como: oficina criativa e votação do nome da mascote da Caminhada Inclusiva; fotos com Super heróis; tenda de relaxamento com Quick massagem; visita ao carro de bombeiros e fotos com o boneco Faísca; visita e fotos com o carro do Relâmpago Mcqueen; animação com vídeos 360º; e show Circense.





Além de ser um momento de confraternização, a ‘Caminhada Inclusiva’ também é um evento que visa despertar a atenção e o olhar das pessoas para um mundo de inclusão, respeito e cidadania, reforçando a importância da acessibilidade e da diversidade no município de Cotia.





Serviço:





‘3ª Caminhada Inclusiva’





Data: 27 de abril de 2024 (sábado)





Horário: a partir das 10h





Local: Parque Teresa Maia





Endereço: rua Felipe Paltronieri (antiga rua Santarém) - região da Granja Viana





Pede-se aos participantes que vistam roupa na cor laranja





Livre





Gratuito





Programação completa:





10h: Aula aberta de Yoga - Traga seu tapetinho ou toalha de banho para as práticas relaxantes





10h30: Abertura Oficial - Momento para conectar-se e conhecer outras pessoas engajadas na causa da inclusão





10h50: Aquecimento - Prepare-se para a caminhada com uma atividade divertida e energizante





11h: Partiu Caminhada - Cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida lideram o caminho





11h30: Pausa para hidratação e lanchinho - Recarregue as energias para continuar aproveitando o evento





11h40: Entrega das Medalhas e fotos das famílias - Momento de reconhecimento e registro dos participantes





12h: Show de Música e Malabares - Divirta-se ao som de música ao vivo e performances circenses





12h30: Sorteios e encerramento - Despedida com chave de ouro, sorteios de brindes e agradecimentos especiais