Galeria Safra, no centro de Caucaia, tem toda estrutura para você começar a empreender

Galeria Safra, em Caucaia do Alto. Foto: Cotia e Cia

#PUBLI: Está pensando em empreender, mas encontra dificuldades com a localização e estrutura para o seu negócio?





A Galeria Safra, localizada no centro de Caucaia do Alto, em Cotia, pode resolver de uma vez por todas essas questões para você!





As lojas da galeria contam com luz, água, internet e toda estrutura necessária para você não se preocupar com nada. E tudo isso com um baixo investimento.





Além disso, o aluguel é sem caução e sem fiador, ou seja, você não fica preso com o contrato.





A Galeria Safra conta com um espaço para qualquer nicho de negócio. Então, está esperando o que?





VEJA O VÍDEO ABAIXO:













HISTÓRIA EM CAUCAIA





A Galeria Safra está desde 2018 no centro de Caucaia do Alto. A iniciativa é da mesma família que em 1983 abriu a loja SAFRA Construção e Reforma.





Por estar tantos anos na região, eles perceberam a falta de um centro comercial voltado a famílias e que combinasse uma maior variedade de lojas e qualidade.





A Galeria está localizada na Av. Inocêncio Pires de Oliveira, 50, centro de Caucaia do Alto, em Cotia.





Para maiores informações: (11) 99111-7986 (WhatsApp).