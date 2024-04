Fezes saudáveis, vida melhor: a importância do intestino para a saúde do corpo| Corpo-Mente

Nutricionista Graziele Fernandes explica como funciona a escala de Bristol e como ela nos ajuda a identificar a qualidade das fezes

Corpo-Mente: Você já parou para pensar na importância das fezes para a sua saúde? Pois é, pode parecer um assunto um pouco estranho, mas as fezes saudáveis são um indicativo de que o seu corpo está funcionando da maneira correta.





A escala de Bristol é uma ferramenta que nos ajuda a identificar a qualidade das fezes e, consequentemente, a saúde do nosso corpo.





“Não é à toa que o intestino é considerado como o segundo cérebro, porque além da questão física, da distribuição de nutrientes e absorção, a gente também tem a questão dos hormônios, que são produzidos ali. Então, a saúde intestinal reflete em todos os aspectos da saúde da vida”, explica a nutricionista Graziele Fernandes.





A escala de Bristol classifica as fezes em sete tipos diferentes, que vão desde fezes muito duras até fezes líquidas. O ideal é que as fezes estejam no tipo 3 ou 4 da escala, que são consideradas fezes saudáveis. Fezes muito duras podem indicar constipação, enquanto fezes líquidas podem indicar problemas como diarreia.





Confira abaixo o trecho em que a nutricionista Graziele fala sobre o tema ao podcast Corpo-Mente.