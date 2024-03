Pré-candidatura de Ângela Maluf reúne multidão e destaca protagonismo da mulher na política

Evento aconteceu na noite desse sábado (23) no Aeródromo Nascimento, na Estrada de Caucaia do Alto

Foto: Neto Rossi / Cotia e Cia

Milhares de pessoas participaram do evento de lançamento da pré-candidatura de Ângela Maluf à Prefeitura de Cotia nas eleições deste ano. Também houve o ato de filiação de Ângela ao PSD, atual partido do prefeito Rogério Franco.





O evento, que aconteceu na noite desse sábado (23) no Aeródromo Nascimento, no Jardim Santa Paula, também contou com a presença de políticos da cidade, de municípios vizinhos e de demais autoridades públicas.





Milhares de pessoas participaram do evento. Foto: Neto Rossi / Cotia e Cia

Cotia e Cia conversou com Ângela e também com Franco. A vice-prefeita disse que se sente preparada para encarar o novo desafio.









“É o momento da mulher, sim. Mas não basta ser mulher, tem que ter conhecimento, experiência e coragem. E isso eu tenho, estou preparada”, disse Ângela (veja mais no vídeo abaixo).













Sobre o vice para compor a chapa com Ângela, Rogério Franco explicou que ainda não está definido. “Nós temos um prazo para a gente definir isso lá na frente, até as convenções.”





Ângela se filiou ao PSD, atual partido de Rogério Franco



Quem é Ângela Maluf





Ângela Maluf é pedagoga, pós-graduada e professora concursada em Cotia, além de ser arte-educadora. Ela trabalhou com crianças na APAE de Cotia e no CEIC (Centro de Educação Infantil de Cotia).





Ângela também foi Diretora de Cultura, Secretária Adjunta de Saúde e duas vezes Secretária da Mulher.





Em 2017, ela ocupou uma cadeira como suplente na Câmara Municipal de Cotia por três meses, até que o titular da vaga reassumiu seu cargo. Logo após deixar a Câmara, Ângela assumiu o posto de Secretária Adjunta na Secretaria da Saúde.





Em 2020, Ângela deixou a secretária adjunta de Saúde para concorrer a uma cadeira no legislativo, mas foi convidada a compor a chapa majoritária com Rogério Franco, que era candidato à reeleição.