Neverland Bar, em Caucaia, recebe stand up do humorista Kedny Silva neste domingo

Intitulado “Receba”, Kedny volta a Caucaia do Alto com seu novo show solo; veja como adquirir os ingressos

Foto: Divulgação

Veterano no mundo da comédia nacional, atuando na internet e nos palcos, o humorista Kedny Silva está de volta a Caucaia do Alto, com seu novo espetáculo solo de stand up comedy, que segue em turnê nacional. A apresentação acontece neste domingo (10), às 20h, no Neverland Bar.





Intitulado “Receba”, bordão nordestino que reafirma algo que já foi feito, o artista revela que o espetáculo é uma continuação de trabalhos anteriores. No show, além de contar situações da sua vida de forma leve e divertida, ele resgata quadros de outros solos que viralizaram entre o público.





Abordando temas polêmicos – mas sem ofensas! -, entre uma história e outra, como religião, serviço militar e preconceito racial, Kedny garante divertir a plateia.





Nos palcos dos teatros e casas de show, a irreverência de Kedny Silva não só esgota ingressos, como é destaque na comédia nacional. Em mais de uma década de carreira, já dividiu o palco com grandes nomes do stand up nacional como: Thiago Ventura, Afonso Padilha, Bruna Louise, Marcelo Marrom, Rodrigo Marques, Nil Agra, Maurício Meirelles, Nando Viana, entre outros.





Atualmente, o humorista também é um fenômeno nas redes sociais e conta com um canal no YouTube com mais de 420 mil inscritos, o vídeo “Serviço Militar Obrigatório” já ultrapassa 4 milhões de visualizações.





(CLIQUE AQUI PARA COMPRAR) O show acontece às 20h, com ingressos a partir de R$ 20





SERVIÇO





O QUE: Stand up ‘Receba’ com Kedny Silva





QUANDO: Domingo (10/03/2024), às 20h





ONDE: Neverland Bar (Bar (Rua Joaquim Pires de Oliveira, 100, Caucaia do Alto)