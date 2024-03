Neverland Bar, em Caucaia, recebe novo show do palestrante João Melo neste sábado

Além das reflexões, o show ‘Primeiramente, Eu’ se propõe a ensinar o que precisa ser feito para ter “mais tesão pela nossa história”; saiba mais

João Melo. Foto: Divulgação

O que precisa ser feito para que a gente consiga assumir as rédeas da própria vida? Como será que me torno protagonista da minha história? Será que durante esses anos estou vivendo por mim, estruturando meu amor próprio, meu autoconhecimento, ou estou apenas deixando as pessoas guiarem a minha vida ou deixando as emoções tomarem conta das minhas ações?





Essas e outras indagações serão abordadas pelo palestrante João Melo, em seu novo show ‘Primeiramente, Eu’. A apresentação será neste sábado (23), às 22h, no Neverland Bar, em Caucaia do Alto.





João Melo é palestrante, escritor e criador de conteúdo. Neste novo show, além das reflexões, ele se propõe a ensinar como assumimos o controle da nossa vida, o que precisa ser feito para ter “mais tesão pela nossa história”.





“Este novo show também será um desafio para mim. A minha intenção é fazer com que o público tenha um olhar mais consciente sobre a vida, mas que não torne essa visão triste, porém, esperançosa”, afirma o palestrante.





João Melo se tornou Speaker TEDX, conta com mais de 3 milhões de seguidores em todas as suas redes sociais. Rodou o Brasil todo com seu primeiro show, intitulado ‘Se Encante por Você’.





“Eu sei que pensar como todo mundo é fácil, mas eu quero mais, quero ver todo mundo bem, feliz e consciente sobre a vida. Quero que as pessoas não percam o interesse e saibam que, por trás das dificuldades, existe um mundo repleto de coisas boas. As vezes só depende da gente”, finaliza o escritor.





SERVIÇO





O QUE: Palestra cômica com João Melo





QUANDO: Sábado (23/03/2024), às 22h





ONDE: Neverland Bar (Bar (Rua Joaquim Pires de Oliveira, 100, Caucaia do Alto)