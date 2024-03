Mulher é detida após amarrar o filho de 3 anos com cabo de celular

Mãe afirmou que amarrou o menor porque ele estava “brigando com seu outro irmãozinho"

Imagem: Reprodução / Record TV

A Guarda Civil Municipal de Taboão da Serra resgatou um menino de 3 anos que estava com uma das mãos amarrada a um cabo de celular no corrimão da escada do prédio onde mora. O caso ocorreu no bairro Jardim Roberto.





A criança teria sido deixada no local pela própria mãe, que foi detida e encaminhada pelos agentes à delegacia, na noite de segunda-feira (11).





Assim que chegaram ao local, os guardas fizeram um vídeo que mostra a criança assustada. Um agente tenta conversar com o menino, mas ele fica calado e olhando para o chão.





"Ao subir a escada, avistamos a criança chorando e com uma das mãos amarradas ao corrimão. De imediato, o desamarramos e perguntamos onde estava a mãe dele, e ele informou que ela estava na residência deles. A mãe afirmou que amarrou o menor porque ele estava brigando com seu outro irmãozinho", relatou o GCM Nelson Fernandes Junior, em entrevista ao Balanço Geral, da Record TV.





A mãe do menino, que além da vítima tem outros três filhos, foi detida em flagrante pela GCM, que acionou o Conselho Tutelar, e a encaminhou ao 1° Distrito Policial de Taboão da Serra.





Em nota, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que o caso foi registrado como maus tratos pelo 1º DP de Taboão Serra. A suspeita, de 22 anos, foi ouvida e assinou um termo de compromisso para se apresentar ao Juizado Especial Criminal (Jecrim).