Mulher e bebê que estavam desaparecidos em Cotia são encontrados em Guarulhos

Criança apresentava sinais de violência sexual

Caso foi registardo no 1º DP de Guarulhos (SP). Foto: Google Street Views

Uma mulher e um bebê de dez meses, que estavam desaparecidos em Cotia, foram encontrados pela Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos (SP) na madrugada desta terça-feira (19) na rua Nilo Peçanha, no centro.





Segundo o jornal local Guarulhos Web, os agentes da Patrulha Maria da Penha depararam com a adulta, que perambulava e dizia frases desconexas com o bebê no colo, que usava apenas uma fralda e chorava muito.





Os agentes conseguiram encaminhar a mulher e a criança em segurança ao Hospital Municipal da Criança e do Adolescente (HMCA), onde uma avaliação médica constatou que a criança apresentava sinais de violência sexual.





Segundo o jornal, ambas foram medicadas e encaminhadas à apreciação da autoridade no 1° Distrito Policial, que confirmou a existência de um boletim de ocorrência registrado em Cotia em que elas constam como desaparecidas.





Os agentes entraram em contato com a genitora da mulher, que foi até Guarulhos.





A autoridade policial lavrou boletim de ocorrência por encontro de pessoa desaparecida e por estupro de vulnerável, emitindo uma requisição de IML para o Hospital Pérola Byington, em São Paulo.





Os demais procedimentos investigativos ficaram sob a responsabilidade da Polícia Civil.