Enel: “gatos” de energia têm maior ocorrência registrada em bairros nobres

Investigação apontou que 74% dos estabelecimentos irregulares são da área do comércio, 19% são indústrias e 7% são residenciais

Foto: Agência Brasil

A Polícia Civil prendeu em flagrante, em fevereiro deste ano, 38 pessoas na Grande São Paulo por desvio ilegal de energia, conhecido como “gato”. Segundo a Enel, os números são 18% maiores do que os registrados no mesmo período em 2023.





A investigação apontou que 74% dos estabelecimentos irregulares são da área do comércio, 19% são indústrias e 7% são residenciais.





A Enel e a Polícia Civil realizaram, no último mês, 42 operações contra o furto de energia elétrica na Grande São Paulo.





Ao portal Metrópoles, o responsável pela área de perdas da Enel, Tiago Barbosa, afirmou que o foco da ação é contra os “maiores fraudadores” e desmistificou que a maior parte do prejuízo seja nas áreas mais pobres.





“O foco principal da nossa operação é nos maiores fraudadores, que ao contrário do que pensam, ficam nos bairros mais nobres e não nas comunidades”, afirmou.





Segundo o jornal, as 42 inspeções foram realizadas em São Paulo (26); São Bernardo do Campo (4); Barueri (3); Santana de Parnaíba (2); Embu-Guaçu (2); e São Caetano do Sul (1), Diadema (1), Cajamar (1), Osasco (1) e Jandira (1).