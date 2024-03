Embu das Artes volta a ter ônibus para a Praia Grande; veja o valor das passagens

A Viação Cometa é a responsável por essa viagem, que passa pelo Terminal Jabaquara e pela Rodovia dos Imigrantes/Interligação/Anchiete

Foto: Linhas Metropolitanas

A rodoviária de Embu das Artes, na região sudoeste da Grande São Paulo, está de volta com ônibus para a Praia Grande, na Baixada Santista, nos finais de semana.





A Viação Cometa é a responsável por essa viagem, que passa pelo Terminal Jabaquara e pela Rodovia dos Imigrantes/Interligação/Anchiete.





Essa linha tinha sido interrompida em 2023, mas agora está de volta com um horário por dia. Às sextas-feiras e aos domingos, o ônibus parte da rodoviária de Embu das Artes às 20h e, aos sábados, as partidas ocorreram às 10h35.





Os passageiros podem comprar o bilhete no guichê da rodoviária de Embu das Artes, com preços variando entre R$ 50 e R$ 70, dependendo do dia e horário.