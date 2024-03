Concurso público com 2,7 mil vagas para PM tem edital publicado

As inscrições para o concurso público começam no dia 1º de abril e vão até 08 de maio

Foto: PMSP

Foi publicado nesta quinta-feira (28) o Edital nº DP-1/321/24, que oferece 2.700 vagas para preenchimento no cargo de Soldado 2ª Classe da Polícia Militar do Estado de São Paulo, destinado a candidatos dos sexos masculino e feminino.





As inscrições para o concurso público começam no dia 1º de abril e vão até 08 de maio. O salário inicial para Soldado da Polícia Militar é de R$ 4.852,21. Serão 51 locais para a realização das provas intelectuais, sendo 37 no estado de São Paulo e 14 em outras regiões do país.





Para participar, o candidato deve ter entre 17 e 30 anos de idade, estar em dia com os certificados eleitorais e militares. As mulheres precisam ter altura mínima de 1,55m e os homens, de 1,60m.





neste LINK As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente





Outras informações podem ser obtidas pelo site https://www.concursos.policiamilitar.sp.gov.br/