Castelos, 6 palcos e show de luzes: Itapevi prepara ‘Paixão de Cristo’ e aguarda 9 mil pessoas

Com estruturas grandiosas formadas por vilas e templos, evento vai ocorrer na próxima semana

Foto: Divulgação / Prefeitura de Itapevi

A Prefeitura de Itapevi realizará, nos dias 29, 30 e 31 de março, a 16ª edição do espetáculo Paixão de Cristo.





O evento, que é gratuito, acontece na Arena de Eventos (Estrada Lucinda de Jesus – Cohab II – Setor A).





(clique aqui). Os interessados em assistir a peça devem adquirir seu bilhete online na plataforma Bilheteria Express





As apresentações fazem parte das 65 ações em comemoração ao aniversário da cidade.





A expectativa é de que 9 mil pessoas compareçam para prestigiar os três dias de evento. Para isso, a administração municipal colocará à disposição três mil lugares em cada dia de apresentação.





No aplicativo, acessado pelo celular ou computador, a pessoa pode escolher a data que pretende assistir à peça.





Para o dia escolhido, a orientação é de que os espectadores cheguem com 30 minutos de antecedência.





Sobre o espetáculo





O espetáculo Paixão de Cristo 2024 terá como tema “Uma história de Amor e Fé”, apresentado em seis palcos, “com tecnologia de ponta”.





O evento terá transmissões ao vivo pelas redes sociais da Prefeitura (Facebook, Instagram e You Tube).





As apresentações contarão com palcos a céu aberto e um elenco de 200 participantes, entre artistas, bailarinos, músicos e colaboradores, além de contar com estruturas grandiosas de mais de 8 metros de altura, como castelos, vilas de casas, templo e espelho d’água.





A arena terá arquibancada, som especial e jogos de luzes.





O local também vai colocar à disposição praça de alimentação, ambulâncias, socorristas e banheiros químicos.





A Prefeitura vai oferecer ônibus gratuito que sai do Terminal do Centro de Itapevi até o local do espetáculo.





Nas apresentações do ano passado, mais de 6 mil pessoas compareceram em três dias de evento. Outros 2 mil espectadores acompanharam as transmissões ao vivo pelas redes sociais da administração municipal.