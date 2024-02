VÍDEO: vereador de Cotia leva empurrão ao tentar ‘tietar’ Bolsonaro durante ato em SP

Vídeo flagrou o momento em que um segurança empurra o parlamentar para sair do caminho do ex-presidente

Imagens: Poder 360

O vereador de Cotia, Celso Itiki (PSD), levou um empurrão ao tentar se aproximar do ex-presidente Jair Bolsonaro durante o ato na Avenida Paulista (SP) nesse domingo (25).





Um vídeo do portal Poder 360 flagrou o parlamentar cotiano sendo empurrado por um segurança de Bolsonaro em meio ao público (veja abaixo).





Nas imagens, é possível ver que Itiki se aproxima de Bolsonaro com um celular nas mãos para tentar fazer uma selfie. Mas a tentativa foi frustrada por um segurança, que o empurra para sair do caminho do ex-presidente.





Nas redes sociais, até a publicação dessa reportagem, Itiki não havia publicado nenhuma imagem da manifestação.





Cotia e Cia entrou em contato com Itiki para saber se ele quer comentar o ocorrido. Caso haja retorno, será acrescentado aqui.





VEJA O VÍDEO ABAIXO: