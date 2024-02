VÍDEO: Temporal derruba árvore na Raposo Tavares e causa alagamento em alça de acesso

Incidentes causam transtornos para motoristas no final da tarde deste domingo (18)

Imagem enviada ao Cotia e Cia

A chuva que atingiu Cotia e região na tarde deste domingo (18) alagou a alça de acesso para Osasco, no sentido interior, próximo à rodovia Raposo Tavares.





O alagamento foi por volta das 15h45. A via ficou interditada. “Havia trânsito ao passar pela Raposo, no km 17, próximo ao retorno do Carrefour, devido ao alagamento causado pela chuva”, relatou ao Cotia e Cia uma motorista que passou pelo trecho.





A chuva também provocou a queda de uma árvore no km 16 da Raposo Tavares. Imagens que circulam nas redes sociais mostram motociclistas e motoristas tentando retirar os galhos e troncos da rodovia.





Até às 17h, uma faixa já estava liberada.





VEJA O VÍDEO ABAIXO: