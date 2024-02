Justiça volta atrás e libera show de Léo Santana em Embu das Artes

Veja a decisão do desembargador Antonio Carlos Villen

Léo Santana. Foto: Divulgação

A Justiça de São Paulo voltou atrás e decidiu autorizar o show de Léo Santana na festa de aniversário da cidade de Embu das Artes, neste domingo (18). A informação foi divulgada na página oficial do evento nas redes sociais, pouco antes da abertura do festival.





uma liminar da justiça de Embu das Artes mandou o prefeito Ney Santos (Republicanos) suspender o evento, após ação ingressada pelo vereador Abdan Henrique (PSB). Um dia antes,após ação ingressada pelo vereador Abdan Henrique (PSB).





Em sua decisão, o juiz André Luiz Tomasi citou a “desproporcionalidade entre a capacidade financeira do município, os investimentos direcionados aos setores públicos carentes até então realizados e os altos valores empregados na contratação dos artistas".





Além disso, o magistrado ainda exigiu que os valores eventualmente adiantados fossem devolvidos. "Caso tenha havido adiantamento no pagamento dos artistas, nada muda sobre a determinação de suspensão do referido evento, apenas que será de responsabilidade do Prefeito e do Município exigir a devolução imediata de qualquer valor que tenha sido repassado às empresas", disse.





No entanto, ao decidir pela manutenção do show, o desembargador Antonio Carlos Villen ressaltou que o preço contratado (R$ 620 mil) já havia sido praticamente pago em sua integralidade. “O início do show está marcado para daqui a poucas horas. Por tais circunstâncias, a sua não realização não teria outra consequência senão agravar eventuais danos ao erário”, justificou o magistrado.





*Com informações da IstoÉ