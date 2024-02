Secretaria de Obras abre buraco em frente à residência em Cotia: “Não pude sair de casa”

Moradora narra em detalhes as dificuldades que já vem enfrentando há um mês devido a este problema

Imagens enviadas pela moradora ao Cotia e Cia





#FalaCidadão: Pamela Sartorato estava trabalhando em casa quando, de repente, ouviu um barulho muito alto na rua. Ela resolveu ir até a garagem para ver o que estava acontecendo. Ao olhar para fora de casa, ela viu máquinas da prefeitura de Cotia quebrando parte da calçada e parte da rua São Serafim, no Jardim São Miguel.





O caso ocorreu no dia 17 de janeiro deste ano. Pâmela então resolveu perguntar para os funcionários do que se tratava aquela obra, bem em frente à garagem de sua casa. Eles apenas disseram que era uma obra da prefeitura. Pâmela, naquele dia, precisava levar seu filho na escola em uma reunião marcada para às 10h.





“[Os funcionários] disseram que eu poderia sair, que eles colocariam material na rua. Para sair com o carro, o material todo afundou. Mas tudo bem, foi o jeito”, disse.





CHUVA E MAIS TRANSTORNOS





Porém, no mesmo dia, acabou chovendo e o material colocado foi levado pela água. Resultado do dia seguinte: Pâmela não conseguiu sair de casa com seu carro para trabalhar, e precisou ir de transporte público.





Segundo a moradora, os funcionários da obra cobriram novamente o buraco com um material paliativo. Prevendo o pior, Pâmela tirou seu carro da garagem e o deixou na rua, para conseguir usá-lo no dia seguinte.





Dois dias depois, ela contou que os funcionários fizeram o concreto da calçada, mas apenas em frente a sua garagem. “Guardei o carro à noite e tudo certo. Mas quando chegou no domingo, dia 21/01, eu precisei levar meu filho ao médico. Mas estava chovendo novamente e não foi possível sair de casa, pois o buraco da rua estava todo aberto novamente. O material que colocaram, a chuva acabou levando”, narra. “Eu não pude sair de casa. Criança doente, chuva, como ia levar em transporte público?”, questiona.





PROBLEMA AINDA CONTINUA





Para poder sair com o carro após a chuva, o pai de Pâmela foi ajudá-la. Ele colocou várias pedras na abertura e o carro passou a ficar na rua.





Na segunda-feira, dia 22/01, um caminhão concretou a via, porém, segundo ela, o concreto ficou abaixo do nível da rua. Até hoje, o problema está da mesma forma, já que nenhum funcionário retornou ao local desde então.





Buracos ainda atrapalham a rotina da moradora

O QUE DIZ A SECRETARIA





Procurada pelo Cotia e Cia, a Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana lamentou os transtornos causados à moradora.





Informou também que solicitou à engenharia que verifique "se é obra realizada diretamente pela secretaria ou por empresa contratada pelo departamento de convênio", por meio de licitação, para realizar o recapeamento.





De todo modo, a pasta disse que solicitará providências "para minimizar os transtornos até o fim da obra".