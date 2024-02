PM estoura ‘casa bomba’ em Cotia e apreende mais de 6 mil porções de drogas

Quatro homens foram presos em flagrante

Caso ocorreu na rua Paulo Jacinto. Foto: Google Street Views

A Polícia Militar apreendeu, na tarde dessa quarta-feira (14), 6.793 porções de drogas que estavam dentro de uma “casa bomba”. A residência fica na rua Paulo Jacinto, no Jardim São Vicente, em Cotia. Quatro pessoas foram presas em flagrante.





Após denúncia anônima, os policiais se deslocaram até o endereço para averiguação. Ao ver as viaturas, um homem saiu correndo para dentro da casa e, instantes depois, a PM disse que ele e mais três pessoas começaram a fugir, pulando os muros de casas vizinhas.





As viaturas fecharam o cerco e os PMs conseguiram capturar os quatro indivíduos. No interior da ‘casa bomba’, foram localizadas diversas porções de drogas, aparelhos de celular e uma munição intacta de calibre 556.





Ainda no interior da casa, a polícia encontrou um liquidificar com resíduos de entorpecentes e embalagens com frascos vazios, além de três balanças de precisão, uma tabua com faca e dois cadernos.





Todos foram conduzidos até o 2º Distrito Policial de Cotia, na Granja Viana, onde o caso foi registrado, e depois levados até a Cadeia Pública de Cotia.





Ao todo, foram apreendidas 4.388 porções de cocaína, 960 porções de crack e 1.445 porções de maconha.