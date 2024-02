Perfumes, relógios e roupas: polícia apreende 8 mil produtos falsificados em Barueri

Dois homens responsáveis pelas mercadorias foram encaminhados até a delegacia para prestar depoimento e seguem em investigação

Foto: Polícia Civil / Divulgação

Policiais civis da 1° Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Barueri apreenderam mais de 8 mil produtos falsificados nessa quarta-feira (21). As mercadorias, com nomes de grifes internacionais, eram vendidas a preços muito abaixo do mercado.





A equipe investigava a venda de produtos falsificados na região de Barueri. Com as informações coletadas foi possível solicitar a emissão de mandados de busca e apreensão para o local suspeito, um depósito no bairro Jardim Flórida.





No local, foram apreendidos 7.374 perfumes de grife, 155 hidratantes, 52 relógios e 547 peças de roupas íntimas. Baseado na qualidade, características da confecção e o valor de venda, os produtos foram determinados como falsificados.





Dois homens responsáveis pelas mercadorias foram encaminhados até a delegacia para prestar depoimento e seguem em investigação.





A ocorrência foi registrada como cumprimento de mandado de busca e apreensão, crime contra propriedade industrial e falsificação de produtos terapêuticos ou medicinais na 1° Delegacia da DIG (Barueri).