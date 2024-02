Nota Fiscal Paulista: cupom de Cotia é sorteado e leva prêmio de R$ 500 mil

Consumidores de São Paulo, Barueri e Sorocaba também levaram R$ 500 mil cada

Um cupom registrado em Cotia foi sorteado para prêmio de R$ 500 mil do programa Nota Fiscal Paulista, realizado em fevereiro.





Além da cidade, a 183ª extração destinou mais três prêmios de R$ 500 mil, que é o de maior valor para Pessoa Física, para consumidores de São Paulo (bairro da Penha), Barueri e Sorocaba.





Foram sorteados também 10 prêmios de R$ 100 mil, 15 de R$ 50 mil, 20 de R$ 10 mil, 50 de R$ 5 mil e 500 prêmios de R$ 1 mil. No total foram sorteados 655 prêmios que somam R$ 6,7 milhões.





Já prêmio de R$ 1 milhão saiu para uma moradora do Jardim Vista Alegre, na capital paulista.





Nota Fiscal Paulista





A Nota Fiscal Paulista é um sistema do estado de São Paulo que gera créditos aos consumidores que, no momento da emissão da nota, escolhem colocar o CPF. Assim, o programa busca evitar que empresas soneguem impostos. Ao consumidor, além dos créditos, as notas ficais geram bilhetes que são sorteados mensalmente.





Consumidores de todo o país podem participar do programa, basta indicar seu CPF nos documentos fiscais emitidos por comércios paulistas participantes.