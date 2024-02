Motorista foge após atropelar pedestre próximo à Raposo Tavares, em São Roque

Vítima foi socorrida em estado grave

Foto: Artesp

Um pedestre foi atropelado próximo à Rodovia Raposo Tavares, em São Roque (SP), na noite de quinta-feira (8). O motorista fugiu do local após o acidente.





Segundo a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o pedestre foi encontrado por volta das 20h, no acostamento da rodovia, na região do bairro Mailasqui. As informações são do G1.





Segundo testemunhas, o pedestre foi atropelado por um veículo, mas o motorista não parou para prestar socorro.





Segundo o G1, a vítima foi socorrida em estado grave e encaminhada para um hospital. O acostamento da via ficou interditado até 21h.