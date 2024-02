Itapevi promove mutirão de emprego com mais de mil vagas em 31 funções

Veja como se candidatar

Foto: Divulgação / Prefeitura de Itapevi





A Prefeitura de Itapevi realiza nesta quinta-feira (22) mais um mutirão de emprego para preencher mais de mil vagas em diversas áreas de atuação nas empresas da cidade e da região.





Entre esses segmentos, estão os de telemarketing, logística, vendas, indústria, finanças e tecnologia da informação. A ação acontece das 8h às 15h no Resolve Fácil Empresa (Rua Agostinho Ferreira Campos, 752 - Jardim Nova Itapevi).





COMO SE CANDIDATAR





Os interessados devem comparecer ao local durante esse período com documento oficial que tenha a sua foto - RG ou Carteira Nacional de Habilitação (CNH) -, CPF e Carteira de Trabalho.





Todas as oportunidades abrangem profissionais com experiência. Em relação à escolaridade, há chances para candidatos com os ensinos fundamental, médio e curso superior completos.





Além da remuneração, as empresas que colocam essas vagas à disposição também oferecem outros benefícios. Nessa lista, estão convênios médico e odontológico, vale refeição, vale alimentação e vale transporte. Em alguns casos, as contratantes oferecem ônibus fretado aos funcionários.





Destaques das vagas





As vagas de emprego disponíveis na ocasião são em 31 funções, distribuídas nas áreas oferecidas.





Auxiliar de logística tem a maior quantidade de oportunidades, com 357 no total. Depois, aparece a de operador de telemarketing receptivo, que terá 290 postos de trabalho.





Em seguida, estão operador de caixa (49), vendedor de comércio varejista (48), operador de empilhadeira (47) e representante técnico de vendas (37). Operador de utilidades e auxiliar de limpeza contam com 29 vagas, cada.





Entre os cargos que exigem ensino superior, destacam-se a de desenvolvedor Datasul e desenvolvedor Protheus, com 10 empregos cada uma.





Confira as demais funções disponíveis:





- Consultor em ERP Totvs Protheus/Compras.





- Consultor em ERP Totvs Protheus/Estoque.





- Consultor em ERP Totvs Protheus/Faturamento.





- Consultor em ERP Totvs Protheus/Financeiro.





- Consultor em ERP Totvs Protheus/Recursos Humanos.





- Consultor em ERP Totvs Protheus/Fiscal.





- Consultor em ERP Totvs Datasul/Controladoria e Finanças.





- Consultor em ERP Totvs Datasul/Manufatura.





- Consultor em ERP Totvs Datasul/Logística.





- Consultor em ERP Totvs Datasul/Recursos Humanos.





- Consultor em ERP Totvs Datasul/Tecnologia.





- Analista de Power B.I.





- Auxiliar de almoxarifado.





- Manipulador.





- Auxiliar financeiro.





- Costureira em geral.





- Encarregado de estoque.





- Mecânico de manutenção de máquina.





- Mecânico de manutenção de máquinas de costura.





- Supervisor de manutenção mecânica.





- Técnico em segurança do trabalho.





Serviço





Mutirão do Emprego

Quando: quinta-feira, 22 de fevereiro

Horário: das 8h às 15h

Local: Resolve Fácil Empresa

Endereço: Rua Agostinho Ferreira Campos, 752 - Jardim Nova Itapevi