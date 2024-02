Funcionário cai de telhado de escola durante serviço em Caucaia do Alto

Segundo pai de aluno, acidente ocorreu no horário de saída das crianças

E.M Assis José de Oliveira. Foto: Google Strees Views

Um funcionário de uma empresa contratada pela Prefeitura de Cotia sofreu um acidente na manhã desta sexta-feira (9) enquanto realizava um serviço no telhado da Escola Municipal Assis José de Oliveira, localizada no Apache, distrito de Caucaia do Alto, Cotia.





Junior Oliveira, morador do bairro e pai de um aluno da unidade, viu o momento do acidente quando foi buscar seu filho, por volta das 11h30. Segundo ele, as crianças brincavam no pátio da escola quando o funcionário sofreu a queda. “Graças a Deus, nenhuma criança foi atingida”, disse.





Questionada, a Secretaria de Educação informou que as salas de aula já estavam vazias, pois os alunos estavam na área externa participando da festinha de Carnaval organizada pela unidade.





De acordo com a secretaria, o Samu foi acionado e prestou socorro ao funcionário. O estado de saúde dele não foi informado.