Criminosos são detidos por tentativa de assalto na Av. Brasil, em Cotia

A dupla tinha tentado roubar um veículo com uma arma de brinquedo

Foto: PMSP

A Polícia Militar apreendeu um adolescente e prendeu um homem que tentaram assaltar um veículo na Avenida Brasil, em Cotia. O caso ocorreu na madrugada desta segunda-feira (26).





Os PMs do 33º Batalhão estavam em patrulhamento quando foram informados sobre dois indivíduos armados que tentaram roubar um veículo Fiat/Freemont pela Avenida Brasil.





A equipe iniciou as buscas, quando visualizou dois indivíduos com as características semelhantes às informadas pela vítima. Durante a abordagem, foi localizada uma réplica de arma de fogo com um dos criminosos.





O menor infrator e o criminoso foram encaminhados ao Distrito Policial, onde foram reconhecidos pela vítima e permaneceram à disposição da Justiça.