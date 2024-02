Confira como fica o expediente no serviço público de Cotia durante o Carnaval

Com novo decreto em vigor, a maioria do serviço público da cidade só retomará as atividades na quinta-feira (15)

CAC Cotia. Foto: Reprodução

prefeito de Cotia, Rogério Franco (PSD), publicou um novo decreto nessa quinta-feira (8) que declara a Quarta-Feira de Cinzas (14 de fevereiro) como ponto facultativo. , publicou um novo decreto nessa quinta-feira (8)





O novo documento altera o antigo, que estabelecia, no calendário de 2024, que o expediente público retomaria as atividades após o meio-dia – assim como sempre foi.





Com essa nova determinação, servidores públicos contemplados pelo decreto terão 5 dias seguidos de folga, já que segunda (12) e terça (13) também são pontos facultativos, em razão do Carnaval.





COMO FICA O EXPEDIENTE NOS SETORES PÚBLICO





Não serão todas as repartições públicas que serão contempladas pelo decreto. Na quarta (14/02), a partir das 12h, o CIT (Centro Integrado Tributário) de Cotia e de Caucaia do Alto, por exemplo, terão atendimento ao público.





CENTRO ADMINISTRATIVO





Na quarta, o Centro Administrativo de Cotia (CAC), que fica no bairro do Portão, estará aberto das 12h às 17h com atendimento exclusivo para servidor público na agência do Bradesco, das 12h às 16h, e para atendimento ao público em geral, no Cartório Eleitoral, das 14h às 17h.





Demais setores e secretarias do CAC retomam o expediente na quinta-feira, dia 15/02.





SAÚDE E SEGURANÇA PÚBLICA





As UBS’s Portão, Rio Cotia e a Policlínica Portão manterão o atendimento de consultas agendadas, vacinas e farmácia, na quarta-feira, a partir das 12h; na UBS Atalaia, também na quarta, o atendimento começará às 8h. As demais UBSs terão expediente somente na quinta.





Já os serviços essenciais de pronto atendimento e segurança pública funcionarão normalmente todos os dias.