Carreta fica em ‘L’ e complica trânsito na Granja Viana nesta quarta-feira (14)

Incidente ocorreu no cruzamento da Estrada Velha de Sorocaba com a Estrada da Aldeia

Uma carreta com um container não conseguiu fazer a curva e ficou em ‘L’ no cruzamento da Estrada Velha de Sorocaba com a Estrada da Aldeia na Granja Viana, em Cotia.





O veículo carregava material plástico. O incidente ocorreu na madrugada desta quarta-feira (14).





Segundo o Demutram (Departamento Municipal de Trânsito), por volta das 8h chegou um guincho para iniciar o trabalho de remoção do caminhão.





Há registro de, ao menos, dois km de congestionamento no sentido Raposo Tavares pela estrada Velha de Sorocaba.





Já a estrada da Aldeia, sentido Carapicuíba, está interditada.





Atendem a ocorrência os agentes de trânsito de Cotia Reinaldo e Francato.