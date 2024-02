Caged: Cotia está entre as 20 cidades de SP com maior saldo de empregos em 2023

Dados foram divulgados na terça-feira (30); confira

Foto: Agência Brasil

O Estado de São Paulo teve o maior saldo de vagas formais entre as 27 Unidades Federativas em 2023. Foram gerados em 390.719 postos com carteira assinada, mais que o dobro do saldo dos estados que vêm em segundo e terceiro lugar: Rio de Janeiro (160.570 postos) e Minas Gerais (140.836 postos).





Os dados, divulgados na terça-feira (30) pelo Ministério do Trabalho e Emprego e compilados mensalmente em São Paulo pela Fundação Seade, se referem ao fechamento do ano do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados).





A cidade de Cotia, segundo o Caged, está entre os 20 municípios paulistas com maior saldo de vagas em 2023, com 4.123. Esse resultado positivo do município vem da diferença entre as 43.967 admissões e 39.844 desligamentos.





Veja a lista abaixo dos 20 municípios de SP com maior saldo de vagas em 2023: