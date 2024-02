Boteco da Granja: espaço aconchegante com comida caseira a partir de R$ 23

Cotia e Cia visitou o restaurante e experimentou desde os pratos tradicionais até os típicos do Nordeste

Rudney e Neto, do Cotia e Cia, no Boteco da Granja





#Publi: O Boteco da Granja, localizado na rua Adib Auada, 212, na Granja Viana, em Cotia, oferece comida de qualidade e com bom preço.





Cotia e Cia visitou o restaurante e experimentou desde os pratos tradicionais até os típicos do Nordeste.





Além de um ótimo tempero, o ambiente do estabelecimento é propício para se reunir com amigos e fazer aquele Happy Hour de responsa, com drinks deliciosos e porções saborosíssimas.





A comida é servida por um valor super acessível: a partir de R$23, para comer no local, e marmitex a partir de R$18.





O delivery do Boteco da Granja é um dos serviços de destaque do comércio, com um time de motoboys – e até motogirl – preparado para entregar seu almoço quentinho e sem atraso.





Veja abaixo o vídeo: