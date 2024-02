Barueri: caminhoneiro morre carbonizado após acidente no Rodoanel; VÍDEO

Tragédia foi registrada na noite de domingo (25); veja vídeo

Imagem enviada ao Cotia e Cia

Um caminhoneiro morreu carbonizado após um acidente envolvendo duas carretas no Rodoanel, na altura de Barueri. A tragédia foi registrada na noite de domingo (25).





De acordo com a concessionária que administra a rodovia, o incidente envolvendo as duas carretas resultou na colisão, que acabou por incendiar uma das unidades, transformando-a em um amontoado retorcido de metal em chamas.





Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista de um dos caminhões, cuja identidade ainda não foi divulgada, não resistiu às queimaduras e foi encontrado carbonizado após o fogo ser extinto.





Até o momento, as circunstâncias que levaram ao acidente não foram esclarecidas. Investigações estão em andamento para determinar as causas do acidente.





Veja o vídeo abaixo: