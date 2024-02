Bandidos roubam carga com 1,5 tonelada de alimentos em Carapicuíba

Carga foi recuperada pela PM

Foto: Polícia Militar / Divulgação

Policiais militares do 14º Batalhão de Polícia Militar Metropolitana (BPM/M) recuperaram 1,5 tonelada de alimentos roubados em Carapicuíba. A apreensão ocorreu na manhã dessa quarta- feira (28) e soma mais de R$ 18 mil. Dois suspeitos seguem sob investigação.





A equipe estava em patrulha na região, quando foi acionada sobre um roubo de carga. O motorista do veículo contou que ele e o ajudante foram ameaçados por dois homens armados. A dupla obrigou as vítimas a seguirem até uma casa, no bairro Jardim Roberto, onde a carga foi armazenada.





Em certo momento, os suspeitos disseram que teriam sido descobertos. Eles abandonaram o motorista e o caminhão, e seguiram mais alguns metros com o ajudante, até o deixar desembarcar.





Os alimentos, que foram avaliados em mais de R$18 mil, foram recuperados e devolvidos. O vizinho da casa onde a carga foi guardada indicou o dono da residência, quando questionado ele informou que seu filho teria levado os alimentos até lá. As investigações prosseguem.





O caso foi registrado como roubo de carga e localização, apreensão e entrega de objeto, no 8º Distrito Policial (Osasco).