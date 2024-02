11 tiros: homem é executado dentro de carro em Barueri; polícia investiga

Crime foi registrado por uma câmera de monitoramento

Imagem: Reprodução

A Polícia Civil investiga a execução de um homem de 38 anos, ocorrida na noite do domingo (18), no Parque Viana, em Barueri. O crime foi registrado por uma câmera de monitoramento, que gravou o momento em que um rapaz não identificado se aproxima e atira 11 vezes na vítima, que havia acabado de estacionar seu veículo na via.





O criminoso fugiu sem levar nada do motorista. O caso foi registrado como homicídio pela Delegacia de Barueri. Nenhum suspeito pelo assassinato havia sido identificado ou detido até a última atualização desta reportagem.





A Polícia Civil investiga o caso e tenta esclarecer os motivos do crime. O nome dela não foi divulgado.





A Polícia Militar (PM) foi acionada por testemunhas que ouviram os disparos. Chegando ao local, os agentes encontraram o condutor Toyota Corolla ferido. Ele foi socorrido por uma ambulância, que o levou até o Pronto Socorro Sameb, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu.