Tarifa de Zona Azul começa a ser cobrada em São Roque nesta terça (02/01)

Sistema estará em funcionamento de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, e aos sábados, das 9h às 13h

Foto: Prefeitura de São Roque

São Roque começou a cobrar a tarifa de Zona Azul nesta terça-feira (2). De acordo com a prefeitura, o sistema estará em funcionamento de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, e aos sábados, das 9h às 13h.





O valor da tarifa por 1 hora no estacionamento rotativo será de 2 reais, sendo que os créditos adquiridos no app poderão ser utilizados em várias placas, permitindo flexibilidade na utilização do sistema.





“É importante destacar que o estacionamento rotativo terá um limite máximo de 2 horas para a mesma vaga, o que garantirá a rotatividade de veículos na cidade”, diz a prefeitura.





VEJA ABAIXO ALGUMAS DÚVIDAS SOBRE A ZONA AZUL





Qual horário de funcionamento?





De segunda-feira a sexta-feira das 09:00 as 18:00 horas:

Aos sábados das 09:00 às 13:00 horas





Qual o valor da Tarifa?





Valor da tarifa (01 hora) é de R$2.00





Como adquirir os créditos?





- App Estionamento Facil São Roque (Android e IOS)





- Site http://www.estacionamentofacil.com.br





- Comércios Conveniados





- Monitores espalhados pela cidade





Como utilizar o crédito?





Após o usuário adquirir o credito, a placa do veículo estará registrada no sistema. Não é necessário o usuário retomar ao veículo para validar o período ou deixar um comprovante em local visível.





Será considerado irregularmente estacionado o veículo que:





- Exceder o período máximo de estacionamento permitido em cada área;

-Não esteja com o e-Tíquete ativado no período fiscalizado;

-Esteja utilizando e-Tíquete diferente daquele adotado pelo Município São Roque;

-O e-Tíquete preenchido com a placa incorreta;

-Ocupar mais de uma vaga demarcada!





Quer mais informações ou tem dúvidas?





Acesse o portal https://www.estacionamentofacil.com.br/ ou envie um e-mail para atendimento@estacionamentofacil.com.br