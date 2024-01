Veja as principais lojas e atrações do novo empreendimento da região

Shopping na estrada de Caucaia. Foto: Google Street Views

Com a fachada praticamente pronta e as chaves já entregues aos lojistas, o shopping na estrada de Caucaia do Alto está próximo de ser inaugurado. O empreendimento ocupa um terreno de 82.411 m² e serão mais de 144 lojas e 20 quiosques.





A previsão de inauguração é a mesma que já havia sido anunciada, em abril deste ano. O shopping está localizado na estrada de Caucaia do Alto, 4.040, no Tijuco Preto, em Vargem Grande Paulista.





A administração e comercialização do shopping estão sob a responsabilidade da empresa WE9. Marcas importantes já estão confirmadas, como Grupo Cine, O Boticário, São Roque Supermercado, Arena Beach Tennis, Divino Fogão, TIM, Vivo, Claro, Academia Blue Fit, Cacau Show, Óticas Carol, Boliche Club, Chiquinho Sorvetes, Kings Sneakers, Sodiê Doces, Spoletto, China In Box, Oakberry, Pig Ribs, CVC, Café Pilão, PenseFarma, Baffs, Enzo Toscani, Peixe ao Cubo, Doctor Feet, Toys2you, Chilli Beans, Brasil Cacau, Piticas, Clínica de Vacinação Granjear, entre outras.





O Shopping Central Park tem áreas reservadas para clínicas, consultórios médicos, laboratórios, salas coworking e amplo estacionamento com 1.100 vagas e alto potencial de expansão. O empreendimento vai oferecer lazer com praça de alimentação, restaurantes, salas de cinema de última geração, boliche, pista de minigolfe, arena beach e espaço kids.